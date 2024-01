One Piece: una teoria potrebbe aver svelato l'origine del crimine commesso dai bucanieri

Sin da quando Eiichiro Oda ha iniziato a gettare luce sui trascorsi passati di Kuma, i lettori di One Piece hanno focalizzato l'attenzione sulla storia della razza a cui appartiene Orso e sulla natura del "crimine" che ha reso i bucanieri così invisi agli occhi del Governo Mondiale. E una nuova teoria potrebbe aver scardinato questo enigma.

Alla luce delle progressive rivelazioni che l'autore ci sta di volta in volta suggerendo in merito alla reale natura di questa fantomatica razza di semi-giganti - tanto che nel capitolo 1104 di One Piece Oda potrebbe aver rivelato un segreto nascosto dei bucanieri relativo ad un loro singolare potere - è logico che gli stessi lettori hanno iniziato ad indagare in profondità nelle maglie di questo mistero, in modo da scoperchiare un vaso che per adesso rimane ancora sigillato, e arrivare così ad esplicitare le verità che si celano dietro quel manto di riserbo e segretezza in cui i Gorosei ed Im hanno calato il passato dei bucanieri. E proprio per rendere più trasparente una questione che appare, a tutti gli effetti, nebulosa, alcuni lettori hanno individuato nella costruzione della nave ancestrale Noah l'origine del peccato capitale a cui è andata incontro la specie di Orso.

Se negli ultimi tempi sta acquisendo sempre più risonanza la possibilità che in One Piece l'identità di Im sia legata alla creazione della Red Line, con il capo supremo del Governo Mondiale che avrebbe così spinto involontariamente la sua nemesi (cioè Joy Boy) a costruire la leggendaria imbarcazione per solcare i mari in tempesta generati dalla fondazione della lunga striscia divisoria, ecco che l'iconica nave ritorna ad occupare un ruolo centrale nella spirale di macchinazioni e soprusi al centro dell'ordine mondiale codificato dai Gorosei, legandosi in questo caso ai destini dei bucanieri.

Seconda questa teoria, infatti, gli antenati di Kuma avrebbero non solo partecipato alla costruzione di questa imbarcazione su consiglio dell'essere a cui sono devoti (cioè Joy Boy/Nika) ma perseguendo tale azione si sarebbero deliberatamente opposti al volere stesso di Im e alle sue logiche di conquista. La costruzione dell'imbarcazione, ovvero di una nave che avrebbe permesso a Joy Boy di salvare tutte le razze dell'universo (oltre ai Poneglyph) dalla distruzione a cui sarebbe andato incontro il mondo per mezzo della tempesta generata dalla creatura del mare Umibozu – in piena continuità con il mito da cui prende il nome la nave, cioè quello di Noé – avrebbe scatenato ad un punto tale le ire di Im, da portare il diabolico governante a stigmatizzare – e quindi a perseguire – tutti coloro che avevano partecipato alla costruzione della leggendaria imbarcazione, vista come un affronto diretto alle strategie imperialiste dell'uomo, nonché quale una pericolosa minaccia a quello status quo su cui il futuro Governo Mondiale avrebbe fondato il proprio autarchico sistema di potere/controllo.

Da qui, secondo alcuni lettori, deriverebbe la lunga sequela di soprusi e prevaricazioni a cui sono stati storicamente sottoposti gli antenati di Orso, e che hanno reso la storia di Kuma la più tragica di tutto One Piece. E se il padre di Bonney è stato costretto a vedere morire in catene i propri genitori, per poi abbandonare forzatamente le sue stesse facoltà di giudizio pur di assicurare la salvezza all'amata figlia, molto lo si deve a quel “peccato originale” di cui si “sarebbero” macchiati i bucanieri, la cui reale identità, così come la storia, giocheranno senza alcun dubbio un ruolo nevralgico per gli sviluppi futuri di Egghead, e forse dell'intera saga finale del manga.