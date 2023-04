ONE PIECE e la teoria sull'uomo con il marchio di fuoco: perché potrebbe essere Dragon

Ci sono tanti personaggi che, anche se visti più volte durante ONE PIECE, sono ancora avvolti in un'aura di mistero. In questo elenco ci sono figure di grandissimo spicco, dai Cinque Astri di Saggezza e Im-sama ai rivoluzionari guidati da Monkey D. Dragon. E proprio il leader, padre di Rufy, è una figura che diventerà centrale nella storia.

La presenza di Monkey D. Dragon nel mondo di ONE PIECE ancora deve essere spiegata fino in fondo, ma è ormai ben chiaro che si tratta di un uomo dal grande potere e dalla grande conoscenza. Il suo scopo è di rovesciare il Governo Mondiale, e potrebbe essere uno di coloro che ha i mezzi per farlo. Infatti, il leader dei rivoluzionari potrebbe essere colui che è in possesso dell'ultimo Road Poneglyph, quello perduto che un tempo si trovava all'isola degli Uomini Pesce.

C'è infatti una teoria su Monkey D. Dragon nata dopo gli eventi di ONE PIECE 1081. In attesa dei prossimi sviluppi, il flashback di Kuzan spiega tutte le informazioni che hanno i pirati di Barbanera. Esiste un uomo con una cicatrice da ustione, o comunque marchiato dal fuoco, che naviga su una nave nera ed è in grado di generare mulinelli giganteschi che affondano ogni nave che si avvicina.

Il personaggio in possesso dell'ultimo Road Poneglyph potrebbe davvero essere Dragon. Oltre Sabo, presentato da poco, Dragon è dotato di un potere in grado di manipolare i venti e, con una certa abilità, questi potrebbero riuscire a smuovere le acque abbastanza da creare i mulinelli. Inoltre, Dragon naviga sulla Wind Granma, un'imbarcazione dal legno molto scuro e con una polena a forma di drago nero. Le tinte della sua nave quindi coincidono con la visione scura, che potrebbe essere accentuata ulteriormente dall'utilizzo di poteri temporaleschi.

Inoltre, una delle location dell'ultimo Road Poneglyph secondo le informazioni rivelate da Shueisha potrebbe essere Vira, una delle isole dei rivoluzionari. E per questo aumentano sempre di più le probabilità che sia Dragon il possessore della pietra rossa. A meno che Eiichiro Oda non decida di introdurre un personaggio completamente nuovo.