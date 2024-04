ONE PIECE, queste teorie diventeranno realtà? La Saga Finale potrebbe sorprendere

Eiichiro Oda ha saputo introdurre nel vasto universo di ONE PIECE misteri, segreti e questioni irrisolte e non proprio chiare alimentando teorie e ipotesi all’interno della community. Con l’avvicinarsi del finale, e in seguito agli sviluppi di Egghead, 4 teorie hanno preso forma e, finora, non ci sono dettagli per non considerarle possibili.

Iniziamo dalla più semplice e diretta: nel corso della saga finale verranno esposte le verità riguardanti i 100 anni di grande vuoto, e le armi ancestrali andranno a ricoprire un ruolo più che significativo nei confronti finali tra Governo Mondiale e pirati, soprattutto Imperatori. Visto il pericolo della diffusione del messaggio di Vegapunk, che ha richiesto l’intervento dei Gorosei a Egghead, è molto probabile che sapremo presto verità sul secolo buio, e questa teoria assume una certa validità, per ora.

La seconda ipotesi riguarda la vera natura e il vero potenziale dei frutti del diavolo. Nonostante Oda abbia inserito colpi di scena, spiegazioni non certificate ma derivanti da una profonda conoscenza, quella di Vegapunk, sulla loro natura, i fan si aspettano ulteriori informazioni su questi artefatti, centrali nel power system della serie.

Secondo un’altra teoria, Monkey D. Luffy combatterebbe al fianco dei suoi compagni contro il Governo Mondiale nella battaglia finale. Uno scontro che, una volta vinto, gli permetterebbe di diventare il Re dei Pirati, titolo appartenuto unicamente a Gol D. Roger in passato. Sebbene questa teoria possa rivelarsi vera, e in un certo senso si sta già realizzando, è anche probabile che i Mugiwara si trovino a dover lottare per il tesoro contro altre ciurme di Imperatori, come Shanks, Buggy o Barbanera.

Infine, troviamo la teoria più devastante e stravolgente di tutte, secondo la quale nel gran finale, a causa di epici scontri, cataclismi scatenati da determinati poteri, o dallo stesso intervento delle armi ancestrali, la Rotta Maggiore e il Nuovo Mondo subiranno dei cambiamenti, con l’emersione di terre, lo sprofondamento di altre e la distruzione o sparizione di isole conosciute. Insomma, la fine dell’opera potrebbe segnare l’inizio di una nuova era della pirateria, con un mondo profondamente diverso.

In conclusione, ecco quale sarà il potenziale di Momonosuke nella saga finale, e vi lasciamo a inediti bozzetti in cui Luffy appare molto simile a Goku di Dragon Ball.

Su Frieren. Oltre la fine del viaggio. (Vol.12) - Ediz. deluxe è uno dei più venduti di oggi.