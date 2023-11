ONE PIECE, le teorie sul finale della saga di Egghead

La saga di Egghead, che attualmente sta definendo i capitoli di ONE PIECE in uscita, sembra possa già dirigersi verso una sua conclusione. Facciamo allora qualche teoria su come Eiichiro Oda potrebbe terminare questa storia per andare avanti con la trama.

Il manga di ONE PIECE sta attualmente affrontando il flashback su Orso Bartholomew e come è diventato membro dell'armata rivoluzionaria, pirata, cyborg e tutto il resto. Oda però una volta raccontata la sua storia (e quella di Bonney) dovrà tornare nel presente e chiudere il capitolo Egghead (saga che sta arrivando anche nell'anime: ecco le immagini di Egghead per l'anime di ONE PIECE). Come farlo però con la presenza di un Ammiraglio fortissimo come Kizaru e addirittura di uno dei Cinque Astri di Saggezza che ha mostrato il suo potere?

Una delle opzioni potrebbe essere una rocambolesca fuga da parte della ciurma di Luffy con al seguito Vegapunk e Bonney, lasciando indietro i nemici per poterli riaffrontare in seguito, una volta diventati più forti.

Ma il focus su Orso, sul suo potere e sul rapporto che c'è stato in passato tra lui e Jaygarcia Saturn sembra puntare in un'altra direzione: la sconfitta (anzi, probabilmente la morte) dell'Astro di Saggezza tramite quello che è rimasto del potere di Orso, tutto quel dolore e quella sofferenza accumulati che Vegapunk stava studiando.

Potrebbe tranquillamente essere abbastanza per portare alla morte Jaygarcia Saturn, e avrebbe anche un senso visto il flashback che si intreccia a quello che Orso ha dovuto subire nel corso della sua vita. A quel punto i Mugiwara se ne andrebbero lasciando a Kizaru il compito di tornare al quartier generale della Marina e raccontare cos'è successo.

E secondo voi potrebbe concludersi così la saga di Egghead? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, per un ripasso noi vi lasciamo al riassunto del capitolo 1099 di ONE PIECE.