ONE PIECE: tutte le teorie su Nefertari Lili e Im-sama dopo l'ultimo capitolo

La famiglia Nefertari è sempre stata molto importante nell'economia di ONE PIECE fin da quando Rufy e compagni vennero coinvolti nella salvezza del regno di Alabasta, governato da Cobra e dalla figlia Nefertari Bibi. In realtà però questa famiglia ha una presenza importante in questo mondo a causa del suo retaggio secolare.

La lettera di Nefertari Lili che si tramanda di generazione in generazione, le verità sul Secolo Vuoto, la ribellione al Regno Antico, questi e gli altri sono tutti elementi che mettono la famiglia Nefertari su un gradino più alto rispetto ad altre. E questo si collega anche all'identità di Im-sama, il misterioso essere che siede sul Trono Vuoto. Lili e Im-sama sono collegati, ma non si sa ancora come. In ONE PIECE 1085 potrebbero arrivare conferme, intanto ecco le teorie che uniscono i due.

Alcune teorie si concentrano su Lili che ha scoperto qualcosa sulla ribellione contro il Regno Antico, portandola a osteggiare Im-sama e il neonato Governo Mondiale, e per questo è stata uccisa. Alabasta avrebbe quindi perso la propria regina per un'opposizione al nuovo regnante oscuro, ma avrebbe ottenuto in merito informazioni preziose, proprio tramite la lettera che viene tramandata di genitore in figlio.

Secondo qualche altra teoria che circola in rete, invece, c'è stata una sostituzione. Nefertari Lili sarebbe Im-sama, ma perché? La teoria parte ricordando che Alabasta è basato sull'Antico Egitto e che il giglio, ovvero "Lily", di colore blu è la rappresentanza di Nefertem, dio dei profumi e dell'immortalità. Si nota subito quindi come Nefertari e Nefertem abbiano una radice molto simile, e di come Bibi e la madre abbiano entrambe capelli blu.

Quindi, Lili potrebbe essere connessa alla famosa figura Umi di ONE PIECE, la "madre natura" che rappresenta il mare. Il libro che regge Kuma Bartholomew con su scritto "Bibbia" mette in copertina una figura che somiglia molto a Titi Nefertari, madre di Bibi, e chissà se quella figura non è proprio Lili che, inevitabilmente, potrebbe essere simile a Bibi. C'è poi una coincidenza con i nomi: Umi, la madre natura che rappresenta il mare, è l'esatto opposto di Imu, nome giapponese di Im-sama.

Questa teoria che vuole Lili diventare Im-sama è supportata anche da un altro elemento: la ventesima spada che manca dalla sala del Trono Vuoto si trova nella Camera dei Fiori, dove c'è una spada piantata a terra. Camera dei fiori dove, tra l'altro, sembrano esserci dei gigli, quindi dei "Lily". Una sequenza di elementi che sembrano unirsi bene tra loro, secondo voi la teoria su Lili e Im-sama è corretta?