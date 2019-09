ONE PIECE: ecco quanto vale la testa dell'antagonista principale di Stampede

Il mondo creato da Eiichiro Oda per ONE PIECE è vasto e ricco di elementi e ciò dà la possibilità ai fan di studiarli e analizzarli per poterli mettere insieme ed elaborare teorie. Ciò si riflette però anche sui film come ONE PIECE: Stampede che, seppur non gestiti da Oda, posseggono diversi dettagli da cui i fan cercano di trarre informazioni.

Mentre ONE PIECE: Stampede supera Dragon Ball Super: Broly al box office, i fan continuano a studiare le varie informazioni inserite in quest'ultimo lungometraggio che festeggia i venti anni dell'anime. Ma ce n'è uno che non è stato ancora divulgato: la taglia di Douglas Bullet, antagonista principale della pellicola. Il dettaglio non è stato rivelato platealmente nel lungometraggio, quindi sono sorte molte domande e dubbi a riguardo.

Con le taglie del manga che si fanno sempre più crescenti e superano il miliardo di berry, in tanti si sono chiesti a quanto possa ammontare la ricompensa di cattura di un membro della ciurma di Roger. Oda ha rivelato quanto vale la testa di Bullet, nel corso di un'intervista in cui ha dato accesso al proprio studio ad alcuni youtuber, ovvero 100 milioni di berry. Cosa ne pensate della taglia di Douglas Bullet? ONE PIECE: Stampede sarà distribuito in Italia a ottobre.