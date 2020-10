ONE PIECE: sulla testa di uno dei protagonisti c'è una sanguinosa taglia

L'arco narrativo di Wano ci accompagna ormai da diverso tempo, ma con lo scoppiare della guerra i pirati di Cappello di Paglia stanno per affrontare la loro battaglia decisiva. Prima dello scontro con Kaido, però, su uno dei protagonisti di ONE PIECE è stata appesa una nuova taglia. Scopriamo di chi si tratta.

La ciurma di Cappello di Paglia si è unita a oltre cinquemila soldati per riportare al potere il clan Kozuki. Tuttavia, Kaido e il suo equipaggio hanno elaborato un nuovo piano per sedare la rivolta. La strategia, emersa nel capitolo 993 del manga di ONE PIECE, prevede che uno dei protagonisti di questo arco narrativo debba essere eliminato.

"In altre parole, questa è una ribellione del clan Kozuki per tornare al potere. Cercano di mettere il figlio Oden, Momonosuke, sul trono dello Shogun di Wano. Uccidete Momonosuke e portate la sua testa a me. Questo spezzerà la volontà di combattere dei samurai", urla King ai suoi sottoposti.

Le parole di King hanno scatenato la carica dei suoi uomini, spinti dalla nuova taglia che pende sulla testa di Momo. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni la linea di sangue Kozuki sopravvivrà anche a questo inconveniente.