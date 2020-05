ONE PIECE: The Rock potrebbe interpretare Franky? Una fan-art svela la risposta

Il live action di ONE PIECE, a distanza di svariati mesi dall'annuncio, è tuttora ancorato al mistero, nonostante il 2020 abbia portato con sé alcune prime rivelazioni. Ad ogni modo, i dubbi più grandi continuano a riguardare l'identità degli attori che interpreteranno i membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Nonostante le voci di corridoio sembrino promettere una sceneggiatura promettente, dall'altra è impossibile escludere il timore di una serie televisiva lontana dai connotati dell'opera originale, nonostante il coinvolgimento di un colosso del settore come Netflix. In particolare, le paure maggiori riguardano gli attori che presteranno il proprio volto ai personaggi del capolavoro di Eiichiro Oda, in quanto non deve essere semplice trovare delle controparti ai bizzarri membri dei Mugiwara.

Per rispondere a una piccola porzione del quesito, un appassionato, che purtroppo non siamo riusciti a rintracciare, ha condiviso in rete una locandina fan-mande del live action di ONE PIECE. Il soggetto raffigurato nella visual allegata in calce alla notizia è il carpentiere Franky, ritratto tuttavia con il volto di Dwayne Johnsons, più conosciuto per il soprannome "The Rock". A dispetto del buffo aspetto di Franky, non possiamo esimerci dal notare come l'attore di Jumanji: The Next Level sia particolarmente adatto al ruolo, seppur con tutti i limiti del caso.

E voi, invece, quali attori trovate perfetti per il live action? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.