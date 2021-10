ONE PIECE, la Thousand Sunny a 360°: ecco cosa c'è nella nave dei Mugiwara

Non esiste una ciurma degna di questo nome senza una nave adatta e idonea alle esigenze di ciascun pirata che ne compone la banda. Anche in ONE PIECE questa regola non viene meno ed Eiichiro Oda ha costruito per i suoi beniamini un veliero ricco di stanze dov'è impossibile annoiarsi.

Nemmeno la Thousand Sunny è stata risparmiata dalle scorribande dei Mugiwara che nel corso delle loro avventure si sono scontrati con numerosi nemici. Ad ogni modo, la nave della ciurma di Cappello di Paglia è così famosa in tutto il mondo che qualcuno è riuscito persino a ricreala in Kingdom Hearts 3.

A tal proposito, grazie agli SBS all'interno dei vari volumi di ONE PIECE, l'angolo di botta e risposta tra l'autore e i suoi lettori, Oda sensei ha inserito una serie di illustrazioni che aiutano i fan a conoscere meglio la Thousand Sunny e cosa c'è al suo interno. Ci sono davvero tantissime stanze e posti affascinanti, che potete scorrere tutti nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia, tra cui un bar-acquario, la cucina di Sanji e tanto altro ancora.

Prima di salutarvi, tuttavia, vi rimandiamo al nostro breve speciale con tutte le ipotesi sui futuri scontri con il Governo Mondiale e la CP0. E voi, invece, cosa ne pensate di questi sketch? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.