One Piece: la Thousand Sunny non sarà l'ultima nave dei Mugiwara?

In un universo narrativo caratterizzato da pirati e avventure oceaniche come quello di One Piece, uno degli elementi scenografici più simbolici non può che essere la nave. Motivo per cui sono in molti a chiedersi se, dopo aver congedato la Going Merry, Eiichiro Oda possa in un futuro prossimo dire addio anche alla Thousand Sunny.

Da quando è stata introdotta nella saga di Water Seven, la nave ammiraglia della ciurma di Cappello di Paglia è apparsa come molto più che una semplice imbarcazione. Certo, la sua funzione rimane sempre quella di traghettare i protagonisti da un'isola all'altra, fungendo così da legante sia fisico, che tematico. Ma è pur vero che, sin dal momento in cui la Thousand Sunny ha sostituito l'amata Going Merry, non ne ha ereditato semplicemente quella connotazione simbolica di “casa”, di “familiarità”, su cui Oda aveva fondato il rapporto ciurma-imbarcazione della precedente nave: ne ha, a tutti gli effetti, replicato la missione. Che poi è quella di avvicinare l'eroe alla ricerca – e quindi al perseguimento – del suo obiettivo di vita, cioè diventare il Re dei Pirati.

Se prima di Water Seven era (quasi) impossibile immaginare che Rufy e compagni potessero dire addio in One Piece alla Going Merry, è lecito immaginare che possano ripetere la stessa azione con la Sunny. Alcuni motivi però ci portano a ritenere che Oda non abbia alcuna intenzione di congedare la mitica imbarcazione.

Per prima cosa bisogna considerare il momento storico che sta attraversando One Piece. Il manga, come dichiarato dallo stesso autore, è da poco entrato nella sua saga finale, per cui non ci sarebbe spazio né motivazione logica per sostituire adesso la nave dei Mugiwara. Inoltre molti ritengono che l'imbarcazione possa addirittura essere oggetto di cambiamenti inediti, al punto che secondo alcune teorie la Thousand Sunny sarà potenziata in One Piece con l'ausilio di Pluton.

Ma la ragione per cui appare davvero remota la possibilità di una sua sostituzione è da individuare anche nel materiale con cui è stata costruita la nave. Il legno che compone le assi della Sunny proviene infatti dal leggendario albero di Adam, le cui componenti risultano difficilmente reperibili, tanto che Franky ha dovuto cercarle nel mercato nero. Chi ama la Sunny, perciò, può essere rasserenato sul destino della nave.