ONE PIECE: la Thousand Sunny è protagonista di questo simpatico spot

Le navi nel mondo di ONE PIECE si sono sempre contraddistinte per la loro importanza. Senza un mezzo di questo tipo, infatti, nessun pirata potrebbe esplorare le fantastiche isole della Grand Line facendo sempre nuove scoperte e conquistare tesori nascosti. La nave per un pirata è un distintivo della sua grandezza e un'inevitabile arma bellica.

L'affezione che si sviluppa per questa costruzione è tale da farla divenire un vero e proprio membro della stessa. Basti pensare alla saga di Enies Lobby, dove i nostri protagonisti dovettero abbandonare la loro imbarcazione a causa delle sue condizioni ormai precarie, costringendoli quindi a sostituirla.

La Going Merry significava tanto per la ciurma, e spinse addirittura Rufy e Usopp ad un duello pregno di tensione drammatica, che mise in dubbio la loro inossidabile amicizia costruita fino a quel momento. Ma si doveva andare avanti. L'anima della Going Merry si manifestò per la prima volta alla ciurma dandogli l'ultimo saluto, e i compagni dovettero trovare una nuova compagna di viaggio: la Thousand Sunny.

Un simpatico avviso pubblicitario ha celebrato l'attuale imbarcazione di Rufy e compagni per pubblicizzare dei prodotti di pulizie. All'interno del filmato, infatti, vediamo diversi membri della ciurma usare delle pastiglie e degli spray particolari per tirare a lucido la nave, una strategia sicuramente divertente per presentare questo tipo di strumenti.

Questa breve pubblicità verrà trasmesso nei cinema il 9 Agosto, in occasione della proiezione di ONE PIECE Stampede, il nuovo lungometraggio del franchise che i fan non vedono l'ora di vedere. Il film, lo ricordiamo, celebra i vent'anni dell'anime, che recentemente si è mostrato in ottima forma con l'entrata nella saga di Wano.

