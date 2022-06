ONE PIECE: la timeline del manga capitolo per capitolo in un'iconografia

Con la Saga di Wano prossima alla conclusione, sta diventando sempre più importante recuperare gli eventi salienti di ONE PIECE, ovvero gli elementi della storia cruciali per la comprensione del grande puzzle narrativo ideato dal maestro Eiichiro Oda.

Rufy e la sua ciurma ne hanno passate tante sin dall’inizio delle loro avventure e, attualmente, i Mugiwara si stanno preparando per abbandonare il Wanokuni. I nostri eroi, tuttavia, non sarebbero diventati così potenti e temuti se non avessero affrontato tante avversità durante il loro cammino.

Proprio a causa delle tante peripezie che hanno investito Cappello di Paglia e la sua ciurma è difficile restare al passo con la storia o ricordare ogni singolo evento del manga, motivo per cui un utente, un certo voseidon, ha realizzato un’iconografia in cui ha raccolto, capitolo per capitolo, ogni arco narrativo del manga in una timeline precisa e curata. Come potete notare dal suo lavoro, allegato in calce alla notizia, sarà adesso possibile rintracciare quei capitoli con alcuni eventi precisi per ripassare la trama in vista della prossima saga che si preannuncia ancora più ricca di colpi di scena.

E voi, invece, cosa ne pensate dell’impresa di questo fan, vi può essere utile una timeline di ONE PIECE? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.