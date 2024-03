ONE PIECE si tinge di Rosso con un'illustrazione dell'Imperatore Shanks

Oggi, sabato 9 marzo, si festeggia il compleanno di uno dei personaggi più interessati e amati dell'universo di One Piece, creato dal leggendario Eiichiro Oda: Shanks, il pirata dai capelli rossi. Quest'ultimo ha accudito Luffy dalla più tenera età, spingendo il protagonista a perseguire la carriera di uomo dei mari.

L'account ufficiale di One Piece sul social X, precedentemente conosciuto come Twitter, ha deciso di commemorare il compleanno di Shanks con uno speciale regalo per i fan: un'illustrazione ufficiale del famoso pirata, realizzata proprio dal mangaka Eiichiro Oda. Nell'immagine, Shanks sorride mentre gusta del sakè, tipica bevanda alcolica giapponese di cui il personaggio è ghiotto, all'ombra di un maestoso albero di ciliegi in fiore.

Un altro dettaglio curioso è che il 9 marzo coincide non solo con il compleanno di Shanks, ma anche con quello di altri due importanti personaggi di One Piece: Franky e Dracule Mihawk. Purtroppo, al momento non sono disponibili illustrazioni ufficiali per celebrare i loro compleanni, il che è un peccato considerando l'importanza di entrambi all'interno dell'universo di Oda.

Nonostante Shanks e Mihawk siano eterni rivali nell'universo di One Piece, condividono la stessa data di nascita: si tratta di un dettaglio estremamente curioso e che, conoscendo l'autore Eiichiro Oda, potrebbe non essere affatto casuale. Shanks è un personaggio dall'enorme importanza nella trama del manga: figura paterna del protagonista, lo stesso che gli ha donato l'iconico Cappello di Paglia, e pirata leggendario, è tuttavia avvolto da un'aura misteriosa. E se Shanks fosse l'ultimo nemico di Luffy in One Piece? Una curiosa teoria dei fan lo confermerebbe!