One Piece: che tipo di scienziato è stato Saturn?

Non c'è evento, episodio o conflitto accaduto su Egghead che non sia collegato in qualche modo ad una macchinazione di Saturn. L'Astro non appare solo come il villain di riferimento assoluto della saga corrente di One Piece, ma ha dato prova di abilità molteplici, dalla natura diversa, come quella relativa alle sue qualità eccelse di scienziato.

Come abbiamo visto nella nostra indagine sul preciso ruolo esercitato dai Cinque Astri di Saggezza in One Piece, San Jaygarcia Saturn è tra i Gorosei colui che si occupa di tutte le questioni pertinenti allo sviluppo tecnologico (soprattutto in senso militarista) e alla difesa dei confini interni delle varie nazioni sotto la giurisdizione del Governo Mondiale, essendo il Ministro della Scienza e della Difesa. E in quanto tale è l'uomo (ma lo è davvero?) a cui Im affida ogni macchinazione relativa al sovvertimento/obliterazione dei paesi ribelli o alla cura di un progetto scientifico. È in questo senso, allora, che va inteso il ruolo di Saturn nel processo di lobotomizzazione di Orso, durante il quale l'Astro ha dato prova di tutte le sue conoscenze in materia robotica e cibernetica, nonostante non goda dello stesso grado di intelletto di Vegapunk.

È proprio nel corso di una conversazione con il geniale dottore che è emersa la natura “accademica” del membro del Gorosei. Mentre Vegapunk stava per eseguire la fase finale della procedura di cancellazione della coscienza dal bucaniere sotto l'ordine e lo sguardo vigile dell'Astro, vediamo Saturn avvicinarsi al corpo del cyborg, per controllare che lo scienziato non stesse sabotando il suo progetto, specialmente in un momento così delicato come l'inserimento del comando di autodistruzione all'interno dei sistemi informatici di Kuma. “Ti ho dato un ordine Vegapunk, non gli lascerai all'interno neanche un briciolo di coscienza” sentiamo dire all'Astro, e senza attendere una risposta prosegue dicendo “anche io, sai, sono uno scienziato, perciò non puoi ingannarmi”.

Queste brevi battute, pronunciate dal membro del Gorosei nel capitolo 1102 di One Piece, ci rendono conto non solo del timore reverenziale che l'Astro incute nei suoi sottoposti, ma soprattutto del grado di conoscenze scientifiche di ambedue i personaggi coinvolti nella scena. Da un lato vediamo il geniale dottore, che in qualità di esperto, esegue di prima mano la procedura: Vegapunk quindi è la mente, colui che gode di un sapere scientifico fuori dalla norma e superiore a quello di qualunque altro individuo nel Nuovo Mondo; dall'altro vediamo invece il responsabile politico della procedura, il referente assoluto di ogni decisione in campo scientifico/militare: Saturn perciò non può posizionarsi sullo stesso piano sapienziale del dottore, ma ha un bagaglio di conoscenze tale da permettergli di giudicare, senza il parere altrui, se un sottoposto sta eseguendo il procedimento secondo i suoi dettami.

In questo senso, un uomo come Saturn non potrebbe mai concepire o utilizzare in One Piece un'arma come il Mother Flame, perché non possiede quel tipo di conoscenze in materia tecnologica. Ma al tempo stesso è in grado di supervisionare da solo dei progetti intrinsecamente complessi e settoriali, portandoci a ritenere il personaggio come un vero e proprio uomo di scienza. Inoltre sappiamo che buona parte degli esperimenti di Vegapunk sono finalizzati a ricodificare nel mondo contemporaneo tutte quelle conoscenze scientifiche che erano all'ordine del giorno ai tempi della società tecnologicamente avanzata del Regno Antico, ma che oggi sono andate perdute.

Da questa prospettiva Saturn, in quanto figura (possibilmente) immortale, potrebbe avere ancora accesso ad alcune informazioni della vecchia nazione, o perché in passato è entrato in contatto con i vari scienziati del Regno Antico, oppure perché potrebbe aver preso parte proprio ad alcuni gruppi di ricerca in seno alla nazione. Una questione enigmatica, su cui Oda sicuramente getterà luce nel prosieguo della storia.