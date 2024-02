One Piece: tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste nel manga

In un universo come quello di One Piece, dove l'affermazione individuale o della propria influenza nel Nuovo Mondo passa attraverso il dominio sull'altro, è chiaro che i Frutti del Diavolo giochino un ruolo nevralgico nello stabilire i rapporti di potere: ma non tutti sono uguali, e occorre conoscere le differenze per comprendere i loro effetti.

Come ben sanno tutti gli appassionati del manga di Eiichiro Oda, i Frutti del Diavolo si iscrivono in tre macro-categorie, ognuna delle quali determina la natura del potere e le possibili incongruenze a cui può andare incontro chi beneficia delle sue funzioni. Ma nel momento in cui andiamo ad analizzare nel dettaglio le connotazioni di questi frutti, notiamo come una loro classificazione non sia poi così lineare e dogmatica, proprio perché all'interno di una specifica cornice o etichetta, è possibile suddividere i frutti in ulteriori sotto-categorie e classi collaterali, permettendo così a chi usufruisce dei loro poteri (e soprattutto, ai lettori che seguono gli intrecci del manga) di orientarsi in un orizzonte ampiamente stratificato, in cui è facile rimanere depistati.

Ecco allora che le tre macro-categorie in cui si suddividono i Frutti del Diavolo, ovvero Paramisha, Zoan e Rogia, si aprono internamente ad ulteriori livelli di suddivisione, dando così vita a ben sette classi di riferimento, ognuna delle quali presenta delle caratteristiche singolari, che permettono al lettore di categorizzare un dato Frutto a seconda degli specifici parametri di cui si compone, anche nel caso i suoi poteri siano perlopiù trasversali. Come visibile nei frutti che andremo qui ad analizzare.

Partiamo dalla tipologia più comune, ovvero i Paramisha, di cui è difficile individuare con precisione i parametri dal momento che abbracciano un'ampia varietà di abilità e caratteristiche, tanto che inizialmente si pensava che il Gomu Gomu di Rufy si iscrivesse in questa categoria, malgrado si trattasse di uno Zoan mitologico (come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo la possibilità o meno che Joy Boy sia stato l'unico possessore del Frutto Nika in One Piece). Ma per quanto i Paramisha siano complessi da classificare, le loro abilità ruotano perlopiù attorno a tre funzioni: l'alterazione corporea, la manipolazione ambientale e la generazione di sostanze organiche/inorganiche, di cui il Puzzle Puzzle di Buggy o l'Hana Hana no Mi di Robin costituiscono gli esempi paradigmatici.

Tra i Paramisha, però, esiste una tipologia ancora più rara di Frutti, che seppur confluisca a tutti gli effetti in questa categoria, denota delle caratteristiche talmente particolari che non permettono al Frutto in questione di conformarsi pienamente ai parametri della macro-cornice in cui si iscrive: stiamo parlando dei “Paramisha di tipo speciale”, una tipologia di frutti tra le più rare in assoluto (se non addirittura, la più singolare) di cui Oda ci ha offerto solamente un esempio, da individuare nel Mochi Mochi no Mi del secondogenito di Big Mom. E se Katakuri è destinato a ritornare nella saga finale di One Piece, un motivo lo potremmo addurre anche alla “specialità” intrinseca del suo potere.

La seconda categoria, forse la più stratificata per quanto riguarda la delineazione dei parametri che la compongono, è quella degli Zoan. Tale tipologia, come deducibile dal termine, permette a chi usufruisce dei suoi poteri di trasformarsi negli animali di cui il frutto riporta di volta in volta il nome, innervando le proprie corporeità di livelli di potenza e di capacità di recupero energetico radicali, tanto da permettere ai possessori di adottare tre forme diverse: umana, bestiale e ibrida. Un esempio evidente è rappresentato da Chopper.

Quando si parla poi di Frutti, si tende a ricondurre la loro genesi a dei processi perlopiù naturali. Ma per quanto riguarda gli Zoan, esiste una tipologia “artificiale” creata appositamente in laboratorio da Caesar e Vegapunk, e finalizzata a replicare le caratteristiche “animalesche” degli Zoan, anche se artefatte. Esempi di queste invenzioni ne abbiamo avute su Wano, prima con la creazione degli Smile, e poi con l'eviscerazione dei poteri di Momonosuke, l'unico possessore di Zoan artificiale che abbia per adesso esercitato un ruolo di rilievo nella narrazione. A questi, poi, occorre legare quelli Ancestrali, che permettono a chi li ha mangiati di assumere le configurazioni di creature antiche e perlopiù estinte, come nel caso dei tre comandanti di Kaido.

La tipologia finale di Zoan l'abbiamo già citata, e riguarda forse la forma di Frutti che ha acquisito (e con tutta probabilità acquisterà) un'importanza nevralgica negli intrecci di One Piece, ovvero quella di stampo “mitologico”. A meno di smentite, rappresentano in assoluto il ramo più raro tra i Frutti del Diavolo, proprio perché consentono a chi li ha metabolizzati un campionario di poteri incredibilmente variegato, che va dalla produzione di scosse sismiche (come quello di Sengoku) alla trasmutazione in un Drago (Kaido) o addirittura in una fenice (Marco). E se gli stessi Gorosei o Im possiedono poteri analoghi, è probabile che i Frutti che potrebbero essere rivelati in One Piece già nel 2024 afferiscano per buona parte a questa specifica classe.

La terza – ed ultima – macro-categoria non può che essere quella dei Rogia. Chi possiede questa tipologia di Frutti mostra grandi capacità nel trasformare e manipolare gli elementi naturali, che se unita all'utilizzo di una delle tre forme dell'Haki, rende il pirata/marine virtualmente invincibile, restituendogli una forza difficilmente equiparabile a quella espressa dai possessori di molti dei precedenti Frutti, come è il caso di Akainu o di Crocodile.