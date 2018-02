ONE PIECE: titoli e anticipazioni dei nuovi episodi, su Italia 2 stasera 8 febbraio

Prosegue l'appuntamento con gli episodi inediti dell'edizione italiana di, con la seconda delle quattro serate evento indette da Mediaset che porteranno a conclusione - su Italia 2 - la Saga dell'Isola degli Uomini Pesce con la messa in onda delle puntate dalla 564 alla 578.

Si prosegue dunque questa sera, a partire dalle ore 21:10 su Italia 2 con quattro episodi che saranno trasmessi su Italia 2 in sequenza, dunque fino alle ore 22:55. Le puntate di ONE PIECE in questione sono le numero 568, 569, 570 e 571. Vediamo insieme titoli e anticipazioni su ciò che accadrà.

ONE PIECE 568 : "Verso un nuovo futuro. La strada che porta al sole"

Data e ora : 8 febbraio 2018, ore 21:10

Trama : Shirahoshi è riuscita a convocare niente di meno che i Re del Mare, antichissime e mastodontiche creature in grado di fermare la discesa dell'arca Noah, che avrebbe provocato danni davvero ingenti sull'Isola degli Uomini Pesce. I mostri marini spiegano che Shirahoshi è in possesso di un potere antichissimo che si manifesta soltanto ogni qualche secolo, e illustrano alla principessa il loro legame con la Noah. Tornati sull'Isola, Re Nettuno fa cadere ogni accusa sui Pirati di Cappello di Paglia, mentre Hody e i suoi vengono catturati: Rufy, però, ha un assoluto bisogno di una trasfusione di sangue, ma gli Uomini Pesce esitano a causa delle rigide leggi in vigore. Soltanto Jinbe si renderà protagonista di un gesto coraggioso e simbolico...

Data e ora : 8 febbraio 2018, ore 21:35

Trama : Sventata la minaccia, sull'Isola degli Uomini Pesce fervono i preparativi per i festeggiamenti, a cui parteciperanno anche i nostri eroi. Durante la festa, Nico Robin si stacca dai banchetti per parlare in privato con Re Nettuno e acquisire nuove informazioni su ciò che è accaduto. Durante la conversazione, l'archeologa scoprirà un'incredibile verità dietro l'identità e l'ubicazione di Poseidon, l'Arma Ancestrale narrata sui Poignee Griffe di Skypea.

Data e ora : 8 febbraio 2018, ore 22:05

Trama : Jinbe informa i Mugiwara sull'attuale situazione militare e politica dopo i fatti di Marineford. Il nuovo Grand'Ammiraglio è niente di meno che Akainu, che prese il posto lasciato vacante da Sengoku al termine di un furioso duello con Aokiji, con quest'ultimo sconfitto che lasciò la Marina e fece perdere le proprie tracce. Successivamente, Rufy e i suoi sventano l'ennesima malefatta di Caribou, mentre sull'Isola degli Uomini Pesce giungono alcuni ufficiali della ciurma di Big Mom, la tremenda Imperatrice Pirata...

Data e ora: 8 febbraio 2018, ore 22:35

Trama: Pekoms e il Barone Tamago, i due ufficiali della ciurma di Big Mom, sono giunti sull'Isola degli Uomini Pesce per riscuotere il consueto tributo di dolci. Tuttavia sull'Isola non è rimasto più nulla di buono da mangiare a causa della scorpacciata di Rufy durante il banchetto: il nostro giovane capitano si metterà in contatto proprio con una furiosa Big Mom e sfiderà apertamente l'Imperatrice Pirata, che dal canto suo riconosce la sua identità e lo sfida ad addentrarsi nel Nuovo Mondo...

Appuntamento, dunque, a questa sera su Italia 2: a partire dalle ore 21:10, vedremo i nuovi episodi in italiano di ONE PIECE!