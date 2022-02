ONE PIECE, i titoli degli episodi dal 1010 al 1013: si va verso la cima

I mugiwara non si stanno nascondendo più. L'infiltrazione è riuscita solo parzialmente a causa del caos precoce scatenato da Rufy e Zoro, ma intanto molte cose sembrano andare lisce. Tuttavia questo è solo l'inizio, dato che restano due grossi ostacoli come gli imperatori da abbattere. I protagonisti di ONE PIECE devono quindi dare il massimo.

Lo faranno? I titoli dei prossimi episodi sembrano dire di sì. Ci sono ben quattro puntate di ONE PIECE di cui sono stati rivelati i titoli.

ONE PIECE 1010 si intitolerà "Sbarazzarsi degli oni di ghiaccio - Il trucco del fuoco di Chopper" e arriverà su Crunchyroll il 13 febbraio 2022;

ONE PIECE 1011 si intitolerà "Non mi interessa - Il ragno che invita Sanji" e debutterà il 20 febbraio;

La settimana successiva arriverà ONE PIECE 1012, "Un'inversione di fortuna - La fiamma di Marco la Fenice";

Infine il 6 marzo 2022 esordirà l'episodio 1013 di ONE PIECE, "Il passato di Yamato - L'uomo che mira alla testa di un imperatore".

L'arco di Wano continua quindi con tante battaglie e situazioni diverse a ogni piano di Onigashima, e anche fuori con i Sulong in azione. Nel mentre su Crunchyroll è possibile recuperare anche gli episodi della saga di Dressrosa con sottotitoli in italiano.