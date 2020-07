ONE PIECE: i titoli delle prossime puntate dell'anime confermano Zoro protagonista

L'anime di ONE PIECE è ormai nel pieno della Saga di Wano al punto tale da avvicinarsi sempre più pericolosamente agli eventi settimanali del manga di Eiichiro Oda. Proprio per questo motivo, infatti, TOEI Animation ha rallentato la cadenza di adattamento, in modo tale da permettere al sensei di portarsi in avanti con la storia.

Attualmente, infatti, un episodio dell'anime copre circa il 70% di un capitolo. Scelta che inevitabilmente ha costretto la produzione a rallentare sensibilmente la narrazione per evitare di raggiungere frettolosamente l'opera originale. Questo modus operandi, inoltre, è uno dei principali motivi che ha reso l'anime di ONE PIECE estremamente lungo. Ad ogni modo, recentemente sono trapelati in rete i primi leak in merito ai prossimi episodi della serie che qui seguono:

Episodio 932: "Vivo o Morto: L'inferno Sumo di Queen";

Episodio 933: "Gyukimaru: Duello sul Ponte Oihagi",

Episodio 934: "Grande Capovolgimento: La Tecnica a Tre Spade Oltre la Morte!";

Episodio 935: "Lo Stupore di Zoro! La vera identità di quella Misteriosa Bellezza";

Episodio 936: "Impara il Ryou: l'Haki del Paese di Wano";

L'episodio 936, dunque, sarà finalmente incentrato sul Ryou, l'estensione dell'Haki dell'Armatura che potrebbe permettere a Rufy di combattere ad armi pari contro Kaido. E voi, invece, che aspettative avete per le prossime puntate dell'anime che saranno in larga parte incentrate su Zoro? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.