ONE PIECE, i titoli dei prossimi episodi dell'anime: la determinazione dei Mugiwara

Le peripezie a Wano si stanno facendo sempre più avvincenti con il passare degli episodi di ONE PIECE e la sfida finale tra i Mugiwara e il fronte di Kaido si sta avvicinando ulteriormente. Prima di allora, tuttavia, la ciurma di Cappello di Paglia dovrà superare i propri limiti contro i Pirati delle Cento Bestie.

Se il manga è pronto alla fase finale della Saga di Wano, come preannunciato dalla preview del capitolo 1037 di ONE PIECE, TOEI Animation sta ancora ultimando gli ultimi preparativi prima del grande scontro finale. Ad ogni modo, come di consueto, gli insider hanno riportato in rete i titoli previsti per i prossimi episodi dell'anime che promettono i riflettori puntati sui componenti dei Mugiwara: Le prossime 4 puntate, dunque, saranno così intitolate:

Episodio 1006: "Non Ti Perdonerò! La determinazione di Chopper! La Determinazione del Dottore!";

Episodio 1007: "Non Ti Perdonerò! La Determinazione di Chopper! L'Inseguimento di Zoro";

Episodio 1008: "La Resa di Nami?! La Violenta Testata di Ulti";

Episodio 1009: "La Feroce Divisione Corazzata d'Attacco di Sasaki contro Yamato";

I componenti della ciurma di Luffy saranno dunque i protagonisti delle prossime puntate che si preannunciano davvero avvincenti. Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono reperibili tra le nostre pagine gli spoiler del capitolo 1037 di ONE PIECE.