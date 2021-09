ONE PIECE, i titoli dei prossimi episodi dell'anime: l'eredità di Oden è ancora viva

L'anime di ONE PIECE è entrato da tempo nel terzo atto di Wano. Questo è iniziato con il lungo flashback dedicato a Oden Kozuki, shogun dell'isola ma anche uno dei pirati più forti della vecchia epoca. Membro della ciurma di Barbabianca prima e di quella di Roger poi, fu uno dei leggendari uomini a sbarcare su Laugh Tale.

Come sappiamo, il flashback si è concluso con la sua morte, ma la sua volontà è viva e vegeta. E sembra essere incarnata da un personaggio in particolare che ha da poco tempo fatto il suo ingresso nel mondo di ONE PIECE. Nell'anime abbiamo conosciuto Yamato e la sua voce, un personaggio che avrà molto da dire nella prossima fase, e questo viene confermato anche dai titoli dei prossimi episodi. È infatti trapelata in rete la prossima programmazione di ONE PIECE nel prossimo mese, con gli episodi 992 al 995 e relativi titoli:

ONE PIECE 992: "Il desiderio di Yamato di diventare Oden";

ONE PIECE 993: "Esplosione?! La serratura che lega la libertà di Yamato!";

ONE PIECE 994: "La battaglia dei Nove Goderi Rossi, Kikunojo VS Kanjuro";

ONE PIECE 995: "Invasione! Ereditare la volontà di Oden".

Come si può dedurre già da queste poche righe, Yamato e la volontà di Oden saranno al centro della prossima fase dell'anime. Intanto anche qui si avvicina ONE PIECE 1000, con l'episodio che sarà portatore di alcune novità.