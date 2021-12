ONE PIECE, i titoli dei prossimi episodi: il segreto di Oden e la rivincita contro Kaido

Seppur molto lentamente, anche il fronte televisivo dell'adattamento anime del capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, si sta avvicinando al climax della saga di Wano. Ad ogni modo, prima della grande battaglia tra i Mugiwara e il fronte di Kaido, l'Imperatore ha ancora degli avversari da affrontare.

Questa domenica toccherà all'episodio 1003 di ONE PIECE compiere il suo debutto, una puntata che si preannuncia all'insegna dell'azione alla luce della preview rilasciata da TOEI Animation. Prima di svelare quali sono i titoli che lo staff ha previsto per le prossime settimane, è bene ricordare che l'anime andrà in pausa a breve.

Grazie al noto insider Yonkou Production sono trapelati alcuni indizi dei prossimi episodi, riassumibili nei titoli che qui seguono:

Episodio 1003, 12 dicembre: "Spada Tragica! La Rivincita dei 9 Foderi Rossi contro Kaido";

Episodio 1004, 19 dicembre: "La Tecnica Ereditata! Il Segreto di Oden";

Pausa prevista per l'episodio atteso il 26 dicembre e quello del 2 gennaio;

Episodio 1005, 9 gennaio 2022: "Il Potere del Kori Oni! Un Nuovo Entusiasmante Proiettile";

E voi, invece, che aspettative avete per le puntate di ONE PIECE in dirittura d'arrivo, quali attendete di più? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.