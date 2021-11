ONE PIECE, i titoli dei prossimi episodi: strategie, battaglie e tanta azione

Ci siamo quasi ma a breve debutterà finalmente l'attesissimo episodio 1000 di ONE PIECE che traghetterà il capolavoro di Eiichiro Oda tra i pochissimi titoli che possono vantare questo incredibile numero di puntate. Ad ogni modo, ecco cosa ci aspetterà nelle prossime settimane sul fronte visivo.

L'episodio 1000 di ONE PIECE uscirà il 21 novembre e poco più di due settimane separano il franchise dall'importante traguardo che collocherà la saga tra gli anime più longevi di sempre. Sembrerebbe inoltre che TOEI Animation abbia dei piani importanti per l'occasione, tant'è che al termine della trasmissione lo studio dovrebbe svelare le prossime novità in cantiere.

Secondo alcune indiscrezioni, dunque, alla fine dell'episodio verrà annunciato il prossimo film di ONE PIECE, speculazioni che vi consigliamo di cogliere con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali. Ad ogni modo, intanto in rete sono trapelati invece i titoli delle puntate in uscita questo mese che qui seguono:

Episodio 999: "Il Destino che Ti Protegge - Yamato e Momonosuke";

Episodio 1000: "Forza Travolgente! Il Raduno dei Pirati di Cappello di Paglia";

Episodio 1001: "Un Invito Pericoloso! Il Piano per Sconfiggere la Regina";

Episodio 1002: "Una Nuova Rivalità! Nami e Ulti";

E voi quali di queste puntate non vedete l'ora di vedere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.