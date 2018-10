ONE PIECE: titoli e staff degli episodi dall'857 all'860

Come di consueto, spuntano in Rete titoli e staff dei prossimi episodi di ONE PIECE: per la precisione, andiamo a scoprire le prime anticipazioni delle puntate dalla numero 857 alla numero 860, che saranno trasmesse in Giappone ogni domenica tra il 14 ottobre e il 4 novembre.

Andiamo subito a vedere la lista dei titoli dei prossimi episodi dell'adattamento animato di ONE PIECE, con tanto di nomi dello staff che ne compone la produzione.



Ricordiamo, ovviamente, che i titoli potrebbero fornirvi dei seri spoiler sulla trama dell'anime, dunque non proseguite se non avete visionato i più recenti episodi!

14 ottobre, episodio 857: "Luffy al contrattacco! Il punto debole dell'invincibile Karakuri!"



Screenplay: Shōji Yonemura

Episode director: Yasunori Koyama

Storyboard: Yasunori Koyama

Animation director: Shūichi Itō



21 ottobre, episodio 858: "Una nuova crisi! Gear Fourth vs. Donuts Inarrestabili!"





Screenplay: Kisa Miura

Episode director: Takahiro Imamura

Storyboard: Takahiro Imamura

Animation director: Kenji Yokoyama



28 ottobre, episodio 859: "La figlia ribelle - Il piano di Sanji per trasportare la Torta"



Screenplay: Tomohiro Nakayama

Episode director: Yūsuke Suzuki

Storyboard: Masahiro Hosoda

Animation director: Toshio Deguchi



4 novembre, episodio 860: "Uno stile di vita virile - Il capitano Bege e la determinazione di Luffy"





Screenplay: Atsuhiro Tomioka

Episode director: Aya Komaki

Storyboard: Aya Komaki

Animation director: Yūsuke Isōchi

Appuntamento con ONE PIECE, dunque a partire da domenica prossima, 14 ottobre.