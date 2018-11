ONE PIECE: titoli e staff degli episodi di novembre e dicembre

Torna il nostro consueto appuntamento con le anticipazioni dei prossimi episodi dell'anime di ONE PIECE. Diamo uno sguardo, dopo il salto, ai titoli e agli staff delle puntate 861-864 della serie tratta dal manga di Eiichiro Oda.

Andiamo subito a vedere la pianificazione dei prossimi episodi di ONE PIECE, che saranno trasmessi in Giappone (come sempre) ogni domenica, dall'11 novembre al 9 dicembre. Ricordiamo che domenica 2 dicembre la messa in onda salterà per una pausa di una settimana.

11 novembre, episodio 861: "La battaglia per la fuga di Sanji e Bege!"



Screenplay: Hitoshi Tanaka

Episode director: Katsumi Tokoro

Storyboard: Katsumi Tokoro

Animation director: Shigefumi Shingaki



18 novembre, episodio 862: "Sulong - La misteriosa trasformazione di Carrot"



Screenplay: Shōji Yonemura

Episode director: Hiroyuki Sato

Storyboard: Hiroyuki Sato

Animation director: Masahiro Shimanuki



25 novembre, episodio 863: "Sfondamento - La grande battaglia navale della ciurma di Cappello di Paglia!"



Screenplay: Kisa Miura

Episode director: Yoshihiro Ueda

Storyboard: Yoshihiro Ueda

Animation director: Masayuki Takagi



9 dicembre, episodio 864: "Lo scontro tanto atteso - L'imperatore contro la ciurma di Cappello di Paglia"



Screenplay: Tomohiro Nakayama

Episode director: Yutaka Nakashima

Storyboard: Yutaka Nakashima

Animation director: Masahiro Kitazaki

Si parte subito, quindi, domani (domenica 11 novembre) con il primo della nuova tranche di episodi di ONE PIECE. La battaglia finale a Whole Cake Island sta per cominciare!