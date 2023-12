ONE PIECE, titoli e uscita dei prossimi episodi: pausa prima di Egghead?

I Mugiwara hanno salutato i compagni di una lunga avventura - a proposito avete già visto quelli che secondo noi sono i 10 episodi più belli della Saga di Wano in ONE PIECE? - per cominciare un nuovo viaggio. La serie animata prodotta da TOEI Animation sta per inaugurare una nuova saga, ma prima ci sarà pausa?

L'anime di ONE PIECE ha abbandonato Wano. Rufy e la sua ciurma hanno ufficialmente lasciato l'isola dei samurai per salpare in mare verso una nuova rotta. La Thousand Sunny è diretta verso est, una meta che non avvicinerà la ciurma a Laugh Tale, ma prima di poter toccare terra ferma la serie concederà spazio ad altri protagonisti.

Se l'episodio 1086 ha svelato la realtà dei fatti sulla Cross Guild, un'organizzazione criminale capeggiata da Buggy, Mihawk e Crocodile che si scontra frontalmente con il Governo Mondiale, con l'uscita di ONE PIECE 1087 vivremo l'incidente di Amazon Lily. Ma poi cosa ci sarà?

Stando a quanto rivelato dall'insider del settore, la settimana successiva all'episodio appena citato la trasmissione proseguirà regolarmente. ONE PIECE 1088 'Luffy's dream' uscirà il 17 dicembre e probabilmente sarà l'ultimo episodio "regolare" dell'anime in questo 2023. Il 24 dicembre 2023 è infatti prevista la trasmissione di un episodio speciale di ONE PIECE intitolato 'Momonosuke's path to becoming a famous Shogun". Difficilmente alla vigilia di Capodanno vedremo una puntata ulteriore, per cui la trasmissione dell'anime dovrebbe riprendere il 7 gennaio 2024, giorno in cui è previsto il debutto di Egghead nell'anime di ONE PIECE.



Un'altra importante informazione sull'anime trapelata attraverso le pagine promozionali di Weekly Shonen Jump è che l'anime di ONE PIECE smetterà di adattare il manga con lo stile 1:1 adottato nell'ultimo periodo. Il panel promo che mostra Boa Hancock e Rayleigh appartiene infatti a ONE PIECE 1088 e non all'episodio 1087 come avrebbe dovuto.