ONE PIECE: il toccante addio alla Going Merry nella figure di Wasp Studio

ONE PIECE è un’opera costellata di momenti emozionati e drammatici, ma pochi riescono a raggiungere il coinvolgimento emotivo da parte dei lettori come l’addio alla Going Merry. Un saluto sofferto, che ha persino portato ad uno scontro intero alla ciurma tra Usop e il capitano Luffy, e che Wasp Studio ha voluto ricordare in una preziosa figure.

Il capitolo 430, “Cade una soffice neve di ricordi”, rimane ancora uno dei più toccanti dell’intera epopea piratesca narrata da Eiichiro Oda, con Luffy e parte della sua ciurma attuale intenti a osservare la fine della loro fedele compagna, la nave che li ha accompagnati dalle coste del villaggio di Shirop fino a Enies Lobby.

Mentre Luffy, avvicinatosi di più alla nave che ormai cade avvolta dalle fiamme, ringrazia la Going Merry per averli scortati fin lì ed essere stata una parte fondamentale del loro viaggio, alle sue spalle i compagni le rivolgono un rispettoso e sofferto saluto. È questa la scena che Wasp Studio ha cercato di rendere al meglio nella figure che potete vedere in fondo alla pagina.

Un libro aperto, come a rappresentare una pagina dell’immenso racconto, fa da base al rogo al quale assistono i Mugiwara, veramente piccoli rispetto all’intera scena. In arrivo tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, la figure è alta circa 42 centimetri, ed è già prenotabile al prezzo di 560 euro. Diteci cosa ne pensate nello spazio riservato ai commenti.

