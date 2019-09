ONE PIECE: la Toei Animation sotto attacco dopo aver fatto un grosso spoiler

La Toei Animation finisce nella burrasca dopo aver condiviso su Twitter uno spoiler di ONE PIECE, proprio uno dei titoli di punta dello studio giapponese. I fan del manga che sono incappati nell'anticipazione hanno manifestato il loro disappunto, e sono stati in diversi.

Precisamente, l'account della produzione ha condiviso l'immagine di una scan non ufficiale di ONE PIECE, nella quale si capisce che Zoro ha acquisito una nuova arma. Ed è proprio quello che è accaduto nell'ultimo capitolo, con lo spadaccino che ha sostituito la sua precedente lama con quella fornitagli da Hiyori, la sola in grado di ledere le difese del potente Kaido.

La Toei Animation ha prontamente rimosso il Tweet incriminato, tuttavia i fan sono rimasti sorpresi dal loro gesto. E' stato fatto molto negli ultimi mesi per combattere la pirateria dei manga, basti pensare al servizio in abbonamento di Viz Media e a quello totalmente gratuito di MangaPlus. Entrambi sono stati pensati per evitare la diffusione di scan illegali, che di fatto sono un deterrente sia per gli editori che per gli autori.

Proprio recentemente è stato chiuso il celebre sito di scan Manga Rock, una vera e propria libreria illegale da cui attingere, e la sua fine dimostra quanto sia attiva la lotta contro la pirateria.

Qualche giorno fa è stata svelata una nuova figure di Dracule Mihawk, mentre restando in tema Toei, un'animazione dell'episodio 901 dell'anime ha colpito positivamente i fan della serie.