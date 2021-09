ONE PIECE: la top 10 delle donne con la taglia più alta al volume 100 del manga

Il Governo Mondiale e la Marina avvisano delle taglie dei pirati di ONE PIECE a cadenza regolare. Molte di queste vengono rivelate durante il racconto di Eiichiro Oda nel manga ufficiale, altre sono invece destinate a essere mostrate soltanto nei databook, come i Vivre Card.

Proprio oggi 3 settembre in Giappone c'è stata l'uscita ufficiale di uno di questi databook che ha rivelato le taglie dei Tobi Roppo e di altri personaggi. Con tutte le informazioni al momento a disposizione, quali sono le dieci donne con la taglia più alta in ONE PIECE? Ecco l'elenco:

Big Mom: 4.388.000.000 Berry; Charlotte Smoothie: 932.000.000 Berry; Black Maria: 480.000.000 Berry; Belo Betty: 457.000.000 Berry; Ulti: 400.000.000 Berry; Bonney: 140.000.000 Berry; Nico Robin: 130.000.000 Berry; Boa Hancock: 80.000.000 Berry; Nico Olvia: 79.000.000 Berry; Nami: 66.000.000 Berry.

Taglie alcune molto datate - si pensi a Boa Hancock che ha la taglia congelata da anni - o di personaggi ormai scomparsi, come Nico Olvia. Naturalmente con la fine della saga di Wano ci saranno molti aggiornamenti e anche ribaltoni in questa classifica, con Nami, Nico Robin e Boa Hancock che potrebbero fare diversi salti di posizione.

Senza contare poi che ci sono ancora tante taglie che non conosciamo in ONE PIECE, come la taglia di Catarina Devon e tante altre ancora.