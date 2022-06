ONE PIECE: la top 10 dei personaggi più forti, siete d'accordo?

Nel vasto universo di ONE PIECE, ideato da Eiichiro Oda, sono presenti centinaia se non migliaia di personaggi estremamente potenti. Nel corso dell’avventura dei Pirati di Cappello di Paglia ne abbiamo conosciuti diversi, e considerati gli eventi più recenti e molto importanti, abbiamo deciso di presentare i dieci pirati attualmente più forti.

Dalla lista, costruita in ordine sparso, che andremo a presentare sono esclusi personaggi considerati molto potenti, ma di cui ancora non si è visto molto, come Monkey D. Dragon, Comandante Supremo dell’Armata Rivoluzionaria, l'Ammiraglio Ryokugyu, Rocks D. Xebec o Im. Monkey D. Luffy, inseguendo il suo sogno di diventare il Re dei Pirati, è diventato indubbiamente uno dei pirati più forti e pericolosi del mondo, soprattutto dopo il potenziamento mostrato nelle battute finali della guerra di Onigashima.

Shanks il Rosso, Marshall D. Teach, conosciuto anche come Barbanera, Big Mom e Kaido non potevano non rientrare tra i migliori pirati del mondo, avendo tutti e quattro raggiunto il titolo di Imperatori. Ripensando agli Imperatori del passato Barbabianca, Edward Newgate, ha rappresentato sicuramente una delle personalità più importanti della Rotta Maggiore, essendo a capo di una delle più grandi ciurme della storia.

Ovviamente non può mancare Gol D. Roger, unico ad essere diventato il Re dei Pirati, e ad aver dato inizio, in punto di morte, all’era della pirateria. Troviamo poi Drakul Mihawk, membro dell’ormai sciolta Flotta dei Sette, e insignito del titolo di miglior spadaccino del mondo, nonché maestro di Roronoa Zoro durante il time skip.

Parlando delle istituzioni che gestiscono l’ordine del mondo, il Grand’Ammiraglio della Marina Akainu si è dimostrato estremamente potente e feroce nell’arco di Marineford. Per finire troviamo Kozuki Oden, il leggendario samurai di Wano, che ha conquistato moltissimi appassionati tramite un flashback dove viene mostrato il suo viaggio prima al fianco di Barbabianca poi a bordo della Oro Jackson di Roger. Siete d’accordo con la nostra lista dei 10 personaggi più forti di ONE PIECE? Ditecelo nei commenti.