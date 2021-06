ONE PIECE nella top 10 dei titoli più visti: superati Friends e Ragnarok

Sono milioni gli spettatori dell'anime di ONE PIECE, li stessi che, ogni settimana, attendono con ansia e trepidazione l'uscita della nuova puntata dell'adattamento televisivo del capolavoro di Eiichiro Oda. Eppure, il successo del franchise è tale da far impallidire anche titoli di punta del palinsesto Netflix.

In attesa del prossimo episodio di ONE PIECE, atteso come di consueto all'uscita ogni domenica, TV Fandom Louge ha colto l'occasione per riportare gli ultimi dati in termini di share dalla nota applicazione TV TIME, una piattaforma con oltre 12 milioni di utenti che forniscono un'idea indicativa dell'andamento e della popolarità di un'opera. Il portale ha così stilato una top 10 delle serie attualmente più popolari, quantomeno per quanto riguarda l'ultima settimana di maggio. La classifica in questione qui segue:

Lucifer (Netflix) — 6.92% Who Killed Sara? (Netflix) — 2.46% Grey’s Anatomu (ABC U.S.) — 1.98% One Piece (Fuji TV) — 1.80% Modern Family (ABC U.S.) — 1.75% Ragnarok (Netflix) — 1.68% Love, Death & Robots (Netflix) — 1.51% Friends” (NBC) — 1.39% The Office” (U.S.) (NBC) — 1.11% L'Attacco dei Giganti (NHK) — 0.95%

Come potete notare voi stessi, dunque, ottimi risultati per l'anime di ONE PIECE che si è piazzato persino sopra a opere importanti come Friends e Love, Death & Robots. Menzione d'onore anche per L'Attacco dei Giganti che si guadagna una fetta delle maggiori attenzioni del pubblico di TV Time. E voi, invece, vi aspettavate un risultato del genere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.