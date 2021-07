ONE PIECE: la top 20 dei personaggi che sono apparsi di più nel manga

La storia di ONE PIECE è in corso da tantissimi anni, più di 20. Eiichiro Oda sta pubblicando settimanalmente su Weekly Shonen Jump dall'ormai lontano 1997 e ciò vuol dire che nei suoi 1000 e più capitoli ha introdotto tantissimi personaggi. Ma quali sono i venti personaggi apparsi di più in ONE PIECE?

Ci sono stati oltre 1000 personaggi apparsi in ONE PIECE, quasi uno per capitolo, ma un fan ha raccolto i dati e ha creato una tabella con il numero di comparse fino al capitolo 1000 del manga:

Monkey D. Luffy è apparso in 862 capitoli; Nami è apparsa in 698 capitoli; Roronoa Zoro è apparso in 673 capitoli; Sanji Vinsmoke è apparso in 643 capitoli; Usopp è apparso in 634 capitoli; Tony Tony Chopper è apparso in 565 capitoli; Nico Robin è apparsa in 503 capitoli; Franky è apparso in 374 capitoli; Brook è apparso in 303 capitoli; Jinbe è apparso in 188 capitoli; Trafalgar D. Water Law è apparso in 166 capitoli; Kinemon è apparso in 140 capitoli; Nefertari Vivi è apparsa in 123 capitoli; Donquijote Doflamingo è apparso in 117 capitoli; Portuguese D. Ace è apparso in 100 capitoli; Carrot è apparsa in 97 capitoli; Big Mom è apparsa in 95 capitoli; Buggy è apparso in 95 capitoli; Hacchan è apparso in 92 capitoli; Rob Lucci è apparso in 89 capitoli.

Nelle prime dieci posizioni, come prevedibile, ci sono i dieci Mugiwara al completo, col capitano in primissima posizione e che stacca tutti. Le apparizioni dei protagonisti sono anche abbastanza in linea con l'esito del sondaggio di popolarità mondiale di ONE PIECE. Vi aspettavate tuttavia la seconda parte della classifica?