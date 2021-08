ONE PIECE: le top 3 delle tecniche più forti di Roronoa Zoro

Al momento, Roronoa Zoro è uno dei personaggi più forti di ONE PIECE. Il viaggio a bordo della Going Merry prima e della Thousand Sunny poi ha permesso allo spadaccino di allenarsi e migliorarsi, di imparare nuove tecniche e di mettersi alla prova contro una grande varietà di nemici.

Proprio durante le sue battaglie contro questi ultimi è stato costretto a tirare fuori tecniche sempre più forti, accompagnate da una forza muscolare immensa e da un potente Haki. Ma quali sono le tre tecniche più forti di Roronoa Zoro al momento? Lo spadaccino usa anche lo stile a una spada e a due spade, ma i suoi attacchi più forti rimangono inevitabilmente nel settore delle tre spade.

Sul gradino più basso di questo podio c'è il Senhachiju Pound Ho (Cannone da 1080 Libbre), la versione potenziata della mossa da 108 libbre. Tutta la potenza nei bicipiti di Zoro esplode in un micidiale attacco con le sue tre spade, capace di tagliare anche un'enorme massa rocciosa come quella di Pika a Dressrosa.

Al secondo posto inseriamo uno degli attacchi più recenti di Zoro e che è stato mostrato appieno a Onigashima: il fendente di Enma. Pur senza un nome ufficiale, almeno per il momento, Zoro ha dimostrato di saper infondere il proprio Haki all'interno della spada per sferrare un attacco in grado di lacerare anche a distanza. L'effetto l'abbiamo visto sulla cima di Onigashima, dove uno dei corni del teschio è stato tranciato di netto e facilmente.

Al primo posto c'è un attacco micidiale che Zoro ha usato pochissime volte durante ONE PIECE. Si passa dallo stile a tre spade allo stile a nove spade, anche se grazie a una proiezione dell'Haki. La mossa più forte di Zoro è l'Ashura Bakkei: Moja no Tawamure, un attacco in grado di ferire anche l'imperatore con il suo attacco a nove colpi e che sembra tra l'altro ben lontano dall'essere perfetto. Concordate con la classifica o pensate che ci sia un attacco di Zoro molto più forte di questi?