ONE PIECE: la top 5 delle opening dell'anime sui pirati

In ONE PIECE ha esordito Dreamin' On, sigla d'apertura numero 23 dello storico anime tratto dall'omonimo manga di Eiichiro Oda. E considerato l'andamento delle sigle precedenti, dovremo abituarci a vederla almeno per un annetto o poco più. È quindi il momento per stilare una classifica sulle opening più belle di ONE PIECE.

Così come fatto per le sigle di Naruto Shippuden, apriamo quindi le danze anche con ONE PIECE. Vediamo quelle che secondo noi è la top 5 delle opening di ONE PIECE.

ONE PIECE Opening 6 - Brand New World , partiamo con una sigla che ha accolto gli spettatori durante la saga di Enies Lobby. Con le scene tipiche delle opening di ONE PIECE, veniamo dapprima presentati alla vita quotidiana della ciurma di Rufy per poi essere scagliati all'epico scontro tra i Mugiwara ed Enies Lobby con una musica coinvolgente, simpatica ma che porta con sé un tocco di nostalgia.

, partiamo con una sigla che ha accolto gli spettatori durante la saga di Enies Lobby. Con le scene tipiche delle opening di ONE PIECE, veniamo dapprima presentati alla vita quotidiana della ciurma di Rufy per poi essere scagliati all'epico scontro tra i Mugiwara ed Enies Lobby con una musica coinvolgente, simpatica ma che porta con sé un tocco di nostalgia. ONE PIECE Opening 10 - We Are . Come i fan dell'anime sapranno, esistono ben tre versioni di We Are. La prima è quella utilizzata nei primissimi episodi, di Hiroshi Katadani; la seconda è quella reinterpretata dai doppiatori della ciurma e riutilizzata come opening numero 7; infine la terza, usata come decima opening, che riprende la We Are originale ma rivista a livello musicale, più ricca e senza effetti sonori. Noi scegliamo quest'ultima proprio per il suo piglio più moderno.

. Come i fan dell'anime sapranno, esistono ben tre versioni di We Are. La prima è quella utilizzata nei primissimi episodi, di Hiroshi Katadani; la seconda è quella reinterpretata dai doppiatori della ciurma e riutilizzata come opening numero 7; infine la terza, usata come decima opening, che riprende la We Are originale ma rivista a livello musicale, più ricca e senza effetti sonori. Noi scegliamo quest'ultima proprio per il suo piglio più moderno. ONE PIECE Opening 11 - Share the World , utilizzata per gli episodi dal 395 al 425. Alternando tra inglese e giapponese, i cantanti di TVXQ, una band sudcoreana e non nipponica, colpisce i fan con un ritmo incalzante, mentre sul fondo scorrono le immagini dei nuovi personaggi tra Shichibukai e Supernove.

, utilizzata per gli episodi dal 395 al 425. Alternando tra inglese e giapponese, i cantanti di TVXQ, una band sudcoreana e non nipponica, colpisce i fan con un ritmo incalzante, mentre sul fondo scorrono le immagini dei nuovi personaggi tra Shichibukai e Supernove. ONE PIECE Opening 13 - One Day, dei The Rootless . Una canzone che parte in modo calmo, identicamente al video che vede Luffy in una distesa ghiacciata, per poi passare alla ciurma che si gode la quiete del viaggio sulla Thousand Sunny. Ma la canzone parte col ritornello tenendo un ritmo alto per introdurre quei personaggi capaci di distruggere il mondo, tra Barbabianca, Barbanera e la marina, tutto mentre Luffy cerca di raggiungere Ace che sta andando incontro al suo destino.

. Una canzone che parte in modo calmo, identicamente al video che vede Luffy in una distesa ghiacciata, per poi passare alla ciurma che si gode la quiete del viaggio sulla Thousand Sunny. Ma la canzone parte col ritornello tenendo un ritmo alto per introdurre quei personaggi capaci di distruggere il mondo, tra Barbabianca, Barbanera e la marina, tutto mentre Luffy cerca di raggiungere Ace che sta andando incontro al suo destino. ONE PIECE Opening 23 - Dreamin' On, per chiudere la top 5 scegliamo proprio la recentissima opening di ONE PIECE, che sfoggia oltre a una musica accattivante anche un video animato superbamente, quasi a voler mettere in luce la differenza di scelte tra la regia della saga di Wano e quella degli archi precedenti.

Sono purtroppo rimaste fuori da questo elenco tante opening di ONE PIECE che avrebbero comunque meritato una menzione. Quali sono le vostre preferite?