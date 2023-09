ONE PIECE: si torna ad Alabasta con questo cosplay di Nico Robin versione Miss All-Sunday

I lettori di ONE PIECE sono alle prese con la saga dell'isola del futuro, ambientata a Egghead. Rufy e i suoi compagni di viaggio si sono imbattuti in un percorso che potrebbe contribuire a portarli a Laugh Tale, la fine di un lunghissimo viaggio fatto insieme. Come sempre, anche qui i mugiwara hanno cambiato abiti per adattarsi al contesto.

Ciò vale per gli uomini del gruppo ma anche per le due donne. E così, sono già nati cosplay di Nico Robin a Egghead, con abiti che tentano di imitare uno stile futuro. Ci sono però abiti a cui i fan sono molto più affezionati, e l'archeologa ne ha sfoderati parecchi durante la prima fase del manga.

Tornando indietro nel tempo, infatti, non si può dimenticare una delle prime comparse di Nico Robin in ONE PIECE, quando faceva ancora parte della Baroque Works. L'enorme organizzazione di Crocodile vedeva la donna in uno dei ruoli apicali e, all'epoca, indossava un cappello da cowboy, un abito appariscente e scollato e una gonna corta.

Nadya Sonika ha scelto proprio quegli abiti, accompagnati dal lungo cappotto bianco che ogni tanto la piratessa ha indossato. Tratta dalla saga di Alabasta, una delle più amate di ONE PIECE, ecco un cosplay di Nico Robin versione Miss All-Sunday, quando era ancora una nemica dei protagonisti. Questa Robin è stata interpretata davvero bene, con un abito replicato alla perfezione. Chissà se saprà leggere anche i Poneglyph per portare la sua ciurma verso il leggendario tesoro lasciato da Gol D. Roger su Laugh Tale.