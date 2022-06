ONE PIECE: torna l'anime, la saga di Dressrosa ad ottobre su Italia 2

Mentre in Giappone la produzione dell’anime di ONE PIECE prosegue ad un ritmo abbastanza regolare, in Italia la situazione è diversa. Dalla saga di Marineford infatti la distribuzione nel nostro paese ha subito dei pesante rallentamenti. Tuttavia a partire dal prossimo ottobre su Italia 2 sarà finalmente possibile seguire i nuovi episodi.

Dopo l’ultimo episodio della saga di Punk Hazard, prima tappa significativa del viaggio dei Mugiwara nel Nuovo Mondo, andato in onda il 2 febbraio 2022, l’adattamento italiano della serie riprenderà dalla saga di Dressrosa. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pubblicazione del palinsesto autunnale del canale di Mediaset. Ogni mercoledì in prima serata arriveranno i nuovi episodi, non è ancora chiaro se si tratterà di un suolo appuntamento, ma vista la precedente gestione della serie, è possibile che si tratti di tre episodi a settimana.

Inutile sottolineare l’importanza di un arco narrativo come quello ambientato sull’isola di Dressrosa, che copre ben 102 capitoli del manga e 118 episodi, in cui Luffy e compagni dovranno vedersela col dominio di Donquijote Do Flamingo, sovrano dell’isola e membro della Flotta dei Sette, sciolta successivamente in base alle decisioni prese durante l'importante Reverie.

