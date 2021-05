ONE PIECE torna su Crunhyroll con nuovi episodi: arriva la Saga di Thriller Bark

L’adattamento anime di ONE PIECE gode di svariate centinaia di episodi, non tutti dei quali sono giunti nel nostro Paese a causa soprattutto dell’irregolarità con la quale Mediaset ha rilasciato le nuove puntate. A porre una pezza al destino della trasposizione televisiva del manga di Eiichiro Oda ci pensa Crunchyroll.

Il colosso americano si sta impegnando duramente nel portare in Italia l’anime di ONE PIECE e, attualmente sta lavorando su due fronti per recuperare il gap di episodi mancanti. Infatti, da una parte, il distributore sta rilasciando settimanalmente le nuove puntate della saga di Wano mentre dall’altra, invece, sta coprendo in blocco gli archi narrativi precedenti.

A tal proposito, nelle scorse ore, Crunchyroll ha fatto sapere attraverso un comunicato diramato sui propri social network la data d’uscita di una nuova tranche di episodi di ONE PIECE sottotitolati in italiano. In particolare, ha svelato che nel mese di giugno uscirà nel Bel Paese, nel Regno Unito, in Francia e in tanti altri Paesi del Vecchio Continente la Saga di Thiller Bark comprendente degli episodi che vanno dal 326 al 384. L’editore ha infine aggiunto che durante il corso dell’anno usciranno altre puntate dell’anime rigorosamente sottotitolate in italiano.

E voi, invece, coglierete quest’occasione per recuperare la vecchia saga di ONE PIECE? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.