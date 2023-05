ONE PIECE: si torna a Dressrosa col doppiaggio in italiano da settembre 2023

Era novembre 2022 quando Mediaset informava gli appassionati di ONE PIECE del ritorno dell’anime sul canale Italia 2 e finalmente col doppiaggio in italiano. Da diversi anni ormai la distribuzione della serie è diventata saltuaria e irregolare, e dopo il precedente annuncio dell’arrivo dei nuovi episodi a maggio 2023, ecco un nuovo rinvio.

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti col primo blocco di episodi dedicati alla saga di Dressrosa, e la promessa di riprendere l’anime dall’episodio 674 dal mese di maggio, Mediaset ha infatti rinviato l’uscita del secondo blocco delle puntate della saga a settembre 2023. Notizia che sta già creando malcontenti e discussioni tra gli appassionati italiani, che da anni ormai sono costretti a seguire l’anime con sottotitoli, se vogliono rimanere aggiornati, oppure a recuperarlo diversi anni dopo aspettando il doppiaggio italiano, passato in mano a LogoSound.

Seguire in maniera discontinua un’opera, come quella di Eiichiro Oda, ricca di flashback, approfondimenti su determinati personaggi e sul loro passato, riferimenti piccoli o grandi che siano che possono rivelarsi chiavi di lettura interessanti in qualsiasi momento della narrazione, è sicuramente frustrante, e va aggiunto anche il fatto che l’episodio 673, “L’uomo-bomba Gladius in azione!”, ci ha lasciati con Luffy arrivato al piano in cui si trova Do Flamingo, mentre quest’ultimo chiede a Law informazioni proprio sui Mugiwara.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo rinvio nella sezione commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alla bizzarra nave presentata nel capitolo 1082 del manga, e ai leak su uno degli episodi più attesi dell’anime.