ONE PIECE: si torna a Dressrosa con questa figure di Doflamingo

Per buona parte degli appassionati, Donquixote Doflamingo è considerato come il miglior villain di ONE PIECE. Ormai lontanissimi dai tempi in cui Eichiro Oda ci sorprendeva con gli avvenimenti della Saga di Dressrosa, i lettori sperano un giorno di rivedere l'ex della Flotta dei Sette in azione.

Doflamingo possiede i poteri del Frutto Ito Ito, che gli consento di creare fili attraverso i quali controllare qualsiasi soggetto come un marionettista, e attraverso questi è riuscito a spodestare Re Riku e prendere il controllo del Regno di Dressrosa. Con una taglia congelata a 340 milioni di Berry, faceva parte dei pirati della Flotta dei Sette sotto il controllo della Marina.

Doflamingo usa lo pseudonimo di Joker nei suoi loschi traffici commerciali illegali. Egli, assieme allo scienziato Cesar Clown, forniva all'Imperatore Kaido gli Smiles che venivano utilizzati per ampliare le forze dei Pirati delle Cento Bestie. il suo dominio del terrore fu fermato dall'alleanza tra Law e Rufy. Sapete che su Italia 2 viene trasmessa la Saga di Dressrosa di ONE PIECE?

Nella statua da collezione di MADHOUSE vediamo Doflamingo in tutta la sua sadica follia. Con gli occhiali sul volto e la lingua di fuori, è pronto a tessere le sue tele per manovrare i poveri abitanti di Dressrosa. La figure in questione è alta ben 35 centimetri, uscirà nel Q3 del 2023 e viene proposta al prezzo di 269,90 euro.