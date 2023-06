ONE PIECE torna in edicola: l'avventura di Rufy ricomincia con Mondadori e Star Comics

Con all'attivo 1086 capitoli pubblicati e raccolti in 105 volumi, ONE PIECE è una delle opere più rappresentative per quanto concerne il fumetto giapponese, e non solo. Per permettere ai fan di nuova generazione di conoscere il racconto del maestro Eiichiro Oda, Rufy e la sua ciurma stanno per tornare in edicola.

Mentre in Giappone si attende l'uscita di ONE PIECE Vol. 106, di cui è trapelata la copertina, per i fan italiani arriva una bellissima notizia. L'epopea del sensei Oda ricomincerà dall'inizio nelle edicole nostrane.

Con ONE PIECE in pausa ancora per qualche tempo, i lettori italiani che ancora non hanno avuto modo di immergersi in uno degli shonen più coinvolgenti di sempre avranno presto modo di farlo attraverso una splendida iniziativa.

ONE PIECE torna in edicola in una imperdibile edizione cronologica proposta in collaborazione tra Mondadori, Star Comics e TV Sorrisi e Canzoni. Tutti i volumi vanteranno un formato con alette e contenuti extra da collezionare, incluse delle cartoline con l'immagine di copertina. Questa edizione, pensata per gli appassionati e per chi vuole cominciare da zero l'avventura di Rufy, debutterà in edicola dal 7 luglio 2023 al prezzo di 4,99 euro a volume. L'uscita dei 104 volumi che compongono l'edizione è prevista fino al 2025, ma l’Editore si riserva anche il diritto di proporre alcune uscite aggiuntive rispetto al piano iniziale dell’opera, allo scopo di arricchirne la qualità e il pregio.