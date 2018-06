ONE PIECE: torna il Gear Fourth nell'episodio 841, vediamo il trailer di anteprima

L'anime di ONE PIECE si trova nel culmine dell'arco narrativo di Whole Cake Island: i Pirati di Cappello di Paglia si ritrovano ad affrontare insieme ai propri alleati la micidiale ciurma dell'Imperatrice Pirata. Dal prossimo episodio, il numero 841, si farà sul serio: torna infatti il Gear Fourth!

Nella video anteprima del prossimo episodio di ONE PIECE, diffusa al termine della puntata numero 840 di domenica 10 giugno, vediamo che Big Mom continuerà ad attaccare senza sosta i suoi nemici mentre la Germa 66 e i Mugiwara danno il via al loro contrattacco. Abbiamo visto, peraltro, che Judge ha offerto il suo aiuto ai Vinsmoke per aiutare Bege a fuggire, ma i piani verranno rovinati dall'offensiva di Luffy.

Il protagonista tornerà a sfoderare la sua arma più potente al momento, il Gear Fourth. Nel trailer, tuttavia, vediamo che Big Mom riuscirà a respingere gli attacchi del capitano dei Pirati di Cappello di Paglia nonostante il nostro eroe la colpisca con i suoi attacchi migliori.

L'episodio 841 di ONE PIECE andrà in onda sulle reti TV nipponiche domenica 17 giugno e si intitolerà, per l'appunto, "Un breakout al Tea Party! Luffy VS Big Mom". Intanto il manga di Eiichiro Oda è giunto al capitolo 907 e, lasciatosi la saga di Whole Cake Island alle spalle, si è addentrato nell'arco narrativo del Reverie.