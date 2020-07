ONE PIECE torna su Italia 2 con i vecchi episodi, tutti i giorni a partire dal 9 agosto

Nel primo pomeriggio Mediaset ha annunciato il tanto atteso ritorno di ONE PIECE su Italia 2, con un gradito doppio appuntamento giornalieri a partire dal prossimo 9 agosto. L'emittente ha confermato che saranno trasmessi gli episodi della vecchia Saga di Enies Lobby, tutti i giorni - weekend compresi - a partire dalle ore 20:30.

L'arco narrativo è composto da un totale di 49 episodi (dal 264 al 312 compresi), ma solitamente l'emittente Mediaset inizia la trasmissione dalla puntata numero 256. È possibile che la messa in onda continui fino all'episodio 336.

La Saga di Enies Lobby è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 2008 ed è sicuramente una delle più apprezzate dell'intera opera di Eiichiro Oda. I fan si sono detti felici del ritorno in tv dell'anime, sebbene molti si aspettassero qualche novità riguardante la trasmissione dei nuovi episodi. Vi ricordiamo che attualmente, in Italia, l'ultima saga trasmessa regolarmente è stata quella degli uomini-pesce.

E voi cosa ne pensate? Approfitterete dell'occasione per riguardare gli episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è stato recentemente annunciato l'arco finale di ONE PIECE e che pochi giorni fa è stato pubblicato il capitolo 986.