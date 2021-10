ONE PIECE torna su Mediaset: i nuovi episodi di Punk Hazard dal 20 ottobre

Su Crunchyroll continua ONE PIECE con gli episodi sottotitolati in italiano, per il momento bloccati a Water Seven, mentre in contemporanea viene proposto anche l'arco di Wano attualmente in corso. Tuttavia in Italia si attende con impazienza anche ONE PIECE doppiato e proposto sulle reti Mediaset. Il momento si sta avvicinando moltissimo.

Negli ultimi mesi era trapelata la notizia che ONE PIECE sarebbe stato nuovamente doppiato e quindi riproposto sulle reti italiane. Tramite la guida di SimpleGuida.tv è stato confermato che ONE PIECE riprenderà dalla stagione 13 doppiato in italiano. Il 20 ottobre 2021 verranno riproposti gli episodi finali della saga dell'isola degli uomini pesce e gli speciali relativi al film Z, dopodiché verrà trasmessa la nuova stagione.

ONE PIECE doppiato in italiano partirà quindi dalla saga di Punk Hazard il 20 ottobre alle 21:10 con tre episodi:

Pronti allo sbarco! Benvenuti a Punk Hazard, l'isola in fiamme;

Battaglia incandescente! Luffy contro il drago gigante!;

Stupefacente incontro! La ciurma e lo strano samurai!;

Considerato che Maurizio Merluzzo doppierà Donquijote Doflamingo, è probabile che vedremo in onda tutta la saga di Punk Hazard al completo senza ulteriori interruzioni. Il ritorno di ONE PIECE in Italia con le voci nostrane quindi è sempre più vicino.