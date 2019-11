ONE PIECE torna alla normalità, il capitolo 963 sarà nuovamente composto da 17 pagine

Il capitolo 962 di ONE PIECE è stato recentemente pubblicato e come anticipato da Eiichiro Oda qualche giorno fa, si è rivelato decisamente breve. La qualità dell'opera è sempre la stessa e i fan hanno accolto positivamente il nuovo flashback sulla vita di Kozuki Oden, ma fortunatamente dalla prossima uscita la situazione dovrebbe tornare nella norma.

Secondo quanto rivelato poco fa dal profilo Twitter di @Scotchinformer infatti, il capitolo 963 sarà nuovamente composto da 17 pagine e alcuni spoiler confermerebbero un focus su Nekomamushi e Inuarashi in Wano. Vi ricordiamo che la nuova uscita sarà disponibile da domenica 24 novembre 2019.

Casomai aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che il capitolo 962 di ONE PIECE racconta nuovamente il passato di Oden. Due anni dopo l'esilio l'uomo decide di visitare la regione di Kuri insieme a Denjiro e Kin'emon, e finisce per affrontare e sconfiggere il criminale Ashura Douji, arresosi dopo una lunghissima battaglia. Dopo la vittoria Oden viene nominato daimyo dell'area e succede nel compito di riportare la pace in un territorio prima travagliato, conferendo anche il titolo di samurai a tutti i suoi alleati.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il prossimo capitolo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui vi foste persi la notizia poi, vi ricordiamo che nella giornata di ieri è stato confermato che al termine dell'arco di Wano verranno rivelati nuovi dettagli sul tesoro One Piece, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!