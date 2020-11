ONE PIECE torna in pausa: il capitolo 1000 entro il 2021 è ancora possibile?

L'assurda routine lavorativa di Eiichiro Oda non poteva che portare conseguenze a lungo termine su ONE PIECE. Se il suo impegno è da anni encomiabile, d'altra parte l'esigenza di riposo diventa sempre più necessaria per continuare a gestire i ritmi di una serializzazione settimanale. Ma che fine farà, di questo passo, il capitolo 1000?

Dando per assodato che la pubblicazione o meno del capitolo 1000 entro la fine del 2020 non cambi poi tanto le sorti della saga di Wano, ormai agli sgoccioli, è pur vero che quella di Eiichiro Oda resta comunque un promessa fatta ai suoi fan. Raggiungere l'agognata quarta cifra nella numerazione degli episodi del manga è un'impresa non da poco per qualsiasi autore e il sensei sembra intenzionato ad affrettarsi a superare questo ambizioso traguardo.

Tuttavia, con il capitolo 997 di ONE PIECE, la rivista Weekly Shonen Jump ha annunciato una nuova pausa di una settimana per il manga che va a complicare ulteriormente le speranze di vedere il capitolo 1000 prima del 2021. Su Manga Plus, infatti, il capitolo 998 non arriverà prima del 13 dicembre, salvo gli eventuali spoiler, mentre il 999 è atteso per la settimana successiva. Se Oda non dovesse prendersi nemmeno una pausa durante le festività natalizie allora dovrebbe riuscire a completare l'uscita n° 1000 entro il 27 dicembre, proprio agli sgoccioli dell'anno corrente. Ad ogni modo, il sensei non ha più pause a disposizione onde evitare di non mantenere la sua promessa.

Secondo voi, invece, Eiichiro Oda farà altre pausa prima di allora? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.