ONE PIECE torna dalla pausa: primi spoiler del capitolo 1005

La pausa del manga di Eiichiro Oda ha permesso ai fan di tirare un attimo il respiro e di sviscerare più attentamente i dettagli messi in gioco negli ultimi capitoli del manga. ONE PIECE 1004 ha visto l'arrivo di una chiave per la vittoria contro i pirati delle Cento Bestie guidati da Kaido, ma anche la possibilità di un nuovo scontro.

Avendo intrappolato Sanji, che non può combattere contro le donne, Black Maria vuole attirare Nico Robin in una trappola in modo da catturarla viva eseguendo gli ordini di Kaido. L'archeologa è in pericolo e i primi spoiler di ONE PIECE 1005 rivelano quale sarà il suo destino.

Il capitolo 1005 di ONE PIECE si intitola "ragazza demoniaca" ;

; Black Maria incita Sanji a chiamare Nico Robin;

Le persone che hanno il foglio di carta con l'occhio possono condividere immagini e suoni;

Sanji viene sconfitto da Black Maria visto che non prova a difendersi;

Sanji urla "Salvami, Robin! Sono prigioniero! Sono al terzo piano!";

Vediamo la reazione di vari personaggi alla richiesta di aiuto di Sanji tramite coloro che hanno il foglio di carta con l'occhio;

Nami si lamenta della situazione dicendo che il suo rivale è una donna;

Robin attacca Black Maria con una mano gigante;

con una mano gigante; Brook salva Sanji congelando la ragnatela di Black Maria;

Robin: "Grazie per esserti fidata di me, Sanji!";

Gli animali con il foglio di carta sono Kaido spie, ma non sono veri animali bensì cyborg;

I subordinati di Kaido scovano Yamato ;

; Jack sta per uccidere i Foderi Rossi;

Black Maria VS Nico Robin e Brook alla fine del capitolo.

ONE PIECE non sarà assente la prossima settimana. Cosa ne pensate delle prime anticipazioni?