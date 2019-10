ONE PIECE torna dalla pausa, ecco gli spoiler del capitolo 959

La settimana di pausa di ONE PIECE mette a rischio l'incolumità dei fan. Le tempistiche di Eiichiro Oda portano spesso a questi iati una volta al mese e, complice anche il ritmo lento di alcune fasi della storia, gli annunci di interruzione momentanea non sono particolarmente benvoluti. Tuttavia ONE PIECE torna sempre, stavolta con il capitolo 959.

Abbiamo assistito recentemente all'inizio della terza fase di Wanokuni, la quale ha avuto genesi con il capitolo 958 di ONE PIECE. Come ogni giovedì, arrivano i primi spoiler che ci danno un'infarinatura di quanto è successo sull'isola dei samurai.

La copertina del capitolo 959 di ONE PIECE ci mostra Bege e Chiffon su Dressrosa, e il luogo è ancora in rovina per le battaglie recenti. La storia di questa settimana si intitola "samurai" e ci mostra nuovamente Oden in un breve flashback, mentre parla della chiusura di Wanokuni e con indosso l'armatura da samurai.

Nel presente, Inuarashi ha dato un'armatura a Rufy e vediamo un'immagine tra quelle in calce col protagonista vestito di tutto punto, al suo fianco ci sono Brook e Chopper. Carrot è felice, e si parla anche dell'appuntamento per la battaglia che cade in una notte di luna piena. Si rivede Holdem che parla dei furti ai raccolti, mentre tutto è un piano di Orochi che, con i pirati delle cento bestie, ha raso al suolo il luogo dove si nascondeva la Sunny.

Il complotto di Orochi continua, cosa avrà in serbo per i protagonisti di ONE PIECE?