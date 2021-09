ONE PIECE: torna una nuova teoria sulla Volontà Ereditaria, e se fosse una reincarnazione?

L'universo di ONE PIECE è ricco di tematiche, ideologie, e misteri che Eiichiro Oda nel corso del tempo ha saputo affrontare in maniera più o meno approfondita. Dopo gli eventi del capitolo 1023 è riemersa un'interessante teoria riguardo la Volontà Ereditaria, e come questa potrebbe essere interpretata come una sorta di reincarnazione.

Onigashima è attualmente teatro di intense battaglie, e mentre Luffy organizza il ritorno sull'isola per vedersela nuovamente con Kaido, Zoro e Sanji, le Ali del Re dei Pirati, stanno affrontando apertamente i due più potenti sottoposti dell'Imperatore, Queen e King. Mentre osservano la battaglia, Hyogoro e Kawamatsu rimangono profondamente colpiti dalle straordinarie capacità dello spadaccino, paragonandolo persino a Shimotsuki Ushimaru, daimyo di Ringo, e al suo abilissimo antenato Shimotsuki Ryuma.

Sono molte le somiglianze tra queste figure leggendarie e Roronoa Zoro, e secondo il vecchio Hyo e Kawamatsu si tratta di molto più di una semplice coincidenza. Il concetto di Volontà Ereditaria, secondo cui le ambizioni, i sogni e gli ideali di un determinato personaggio possano passare la fatalità del tempo passando di generazione in generazione, potrebbe spiegare quanto percepito dai due spettatori, e secondo alcuni potrebbe essere più sensato parlare di reincarnazione.

L'eredità sembra essere un elemento molto caro a Oda, basti pensare anche al segreto della D. nel nome, e sarebbe interessante vedere come diverse personalità importanti, e apparentemente senza alcun legame di parentela, possano somigliarsi in base ai propri ideali, capacità e ambizioni. Voi cosa ne pensate di questa teoria? Credete che Zoro possa davvero essere erede dei due samurai Shimotsuki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

