ONE PIECE: tornano i cosplay di Nico Robin, ecco l'interpretazione di Anastasia

Ci sono tanti luoghi nella rete in cui i cosplayer si radunano e condividono le proprie foto. Da una parte abbiamo Instagram e Twitter, sicuramente i due social più popolari su cui la maggior parte di questi prodotti viene presentata. Ma per i fan di ONE PIECE esiste anche l'omonimo subReddit.

E proprio tra i tanti post pubblicati sul subReddit di ONE PIECE è spuntato da qualche giorno un nuovo cosplay dedicato a Nico Robin. La realizzazione è della cosplayer Anastasia_k_137 che ha ottenuto un discreto numero di like, arrivando a un totale di 3800 voti nel saldo tra positivi e negativi.

La cosplayer russa ha deciso di prendere la Nico Robin post timeskip a modello, ovvero quella che arrivò in incognito sull'arcipelago Sabaody dopo i famosi due anni di allenamento e miglioramento del gruppo di protagonisti di ONE PIECE. Per questo vediamo Nico Robin con la tipica giacchetta blu con i fiori azzurri stampati a sinistra e la cerniera al centro, mentre le gambe sono coperte da un lungo pareo rosa e verde anche questo a motivi floreali, ma che lasciano ben visibile la gamba destra.

Per concludere il tutto, Anastasia si mette anche in posa imitando quella che assume Nico Robin quando si prepara a scatenare gli attacchi col frutto Fior Fior. Mentre Eiichiro Oda ha usato l'archeologa per il countdown di ONE PIECE, c'è chi si è divertito a realizzare una Nico Robin a basso costo.