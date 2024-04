ONE PIECE, tradire il governo mondiale è la scelta migliore per LUI?

Ciò che sta avvenendo a Egghead è scaturito da una situazione confusionaria e pericolosa, che ha richiesto l’intervento diretto di alcune tra le più alte cariche del Governo Mondiale. Le disdicevoli azioni di cui i potenti Gorosei si stanno macchiando negli ultimi capitoli di ONE PIECE, però potrebbe causare l’allontanamento di un grande marine.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler su quanto avvenuto finora sull’isola di Egghead.

Già dagli eventi di Marijoa, e dall’assalto della capitale da parte dei ribelli, l’autorità della Marina si è dovuta scontrare contro i nobili mondiali, ma ora la situazione sembra essere completamente sfuggita di mano. Il governo, infatti, intende raggiungere il proprio obiettivo noncurante delle vittime e del male che potrebbe causare. L’unico interesse dei Gorosei è evitare che Vegapunk diffonda un messaggio (forse contenente la verità sui 100 anni del grande vuoto) indirizzato al mondo intero.

Prima dell’arrivo di Jaygarcia Saturn sull’isola, però, era stato inviato l’Ammiraglio Kizaru, uno dei combattenti migliori della Marina. In più di un’occasione, però, il marine ha mostrato di non seguire ciecamente l’approccio dei suoi superiori al governo, e ciò è dovuto ad alcuni ricordi personali legati all’isola e a personaggi molto importanti. In passato Kizaru e Sentomaru hanno trascorso del tempo con la piccola Bonney, conoscendo anche Vegapunk, e Kuma.

Una volta scoperta la verità su Bonney, sui piani architettati da Saturn relativi anche al brutale destino di Kuma, e compresa la crudeltà con cui gli apici del Governo Mondiale agiscono, forse Kizaru ha finalmente realizzato l’essenza dell’istituzione a cui ha dedicato la sua intera carriera, e potrebbe volersi allontanare da quell’ambiente.

Non è un’ipotesi assurda, dato che più volte ha cercato di aiutare i Mugiwara sfruttando la sua incredibile velocità per non farsi notare da Saturn, e non dobbiamo dimenticare che esiste già un precedente piuttosto rilevante di un marine che abbandona la carriera militare perché non condivide la politica dei superiori, ovvero Aokiji diventato Kuzan dei Pirati di Barbanera.

La fede di Kizaru nella Marina e nel Governo Mondiale sta vacillando, e quanto sta accadendo a Egghead lo sta sicuramente mettendo a dura prova, facendo impazzire la sua bussola morale, e forse, facendogli domandare se si è schierato dalla parte giusta.

Giochi e risate è uno dei più venduti oggi su