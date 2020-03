ONE PIECE: il traditore è stato finalmente rivelato nell'ultimo capitolo

ONE PIECE è un'opera ricca di sfumature e dettagli, con una moltitudine di personaggi a dir poco imponente. Grazie alle diverse personalità che dipingono il capolavoro di Eiichiro Oda è stato possibile creare un immaginario dove ogni personaggio può ricoprire un doppio ruolo. Nell'ultimo capitolo, infatti, è stato rivelato il traditore di Wano.

Nel capitolo 974 di ONE PIECE, dopo una lunga parentesi sul passato di Kozuki Oden e del Wano Kuni, grazie a un flashback ben caratterizzato, gli eventi del presente sono ritornati al centro della ribalta, con i 9 Foderi Rossi in balia delle onde, frustrati e impossibilitati a raggiungere le rive di Onigashima. Mettendo insieme i pezzi, i 9 si rendono conto della presenza di un traditore che si rivela essere, di propria spontanea volontà, Kanjuro Kurozomi.

Quest'ultimo, sotto gli ordini di Orochi nel vano tentativo di trovare la propria via per la morte, non ha soltanto rivelato allo shogun tutte le informazioni in merito alla ribellione, ma ha persino rapito Momonosuke per portarlo a Onigashima. Kin'emon, infuriato, tenta di colpirlo ma grazie ai poteri del frutto del diavolo di Kanjuro si scopre essere nient'altro che una copia, in quanto il vero corpo è già con il figlio di Oden.

Come se ciò non bastasse, tre navi di Kaido si scorgono all'orizzonte, pronti ad annientare la piccola imbarcazione dei samurai. Ma all'improvviso, fanno la loro comparsa Kidd, Rufy e Law, pronti al contrattacco. E voi, vi aspettavate che Kanjuro fosse il traditore? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.